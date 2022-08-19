В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом построят новый хоккейный корт

Он отметил, что сейчас в поселке есть старый не обустроенный хоккейный корт, который не отвечает современным требованиям. Именно поэтому местные жители в рамках инициативного бюджетирования решили поставить новую хоккейную коробку у дома № 31А для массовых занятий хоккеем и активного отдыха. Площадка для нее уже подготовлена, проект будет реализован до конца 2022 года