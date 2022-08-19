В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом построят новый хоккейный корт

В поселке городского типа работают спортивные площадки, однако в зимний период времени остро встает проблема организации досуга жителей, особенно молодежи и школьников.
На территории Горноуральского расположены школьный стадион и площадка для занятий уличной гимнастикой, они используются в рамках образовательного процесса. Также в поселке работает спортивный комплекс «Малахит», где жители Горноуральского и близлежащих населенных пунктов играют в футбол, волейбол, баскетбол и другие игровые виды спорта, — рассказал редакции TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников.
Он отметил, что сейчас в поселке есть старый не обустроенный хоккейный корт, который не отвечает современным требованиям. Именно поэтому местные жители в рамках инициативного бюджетирования решили поставить новую хоккейную коробку у дома № 31А для массовых занятий хоккеем и активного отдыха. Площадка для нее уже подготовлена, проект будет реализован до конца 2022 года
Общая стоимость нового корта составляет 2,8 миллиона рублей: 1,4 миллиона выделено из бюджета Свердловской области, а 841,8 тысячи — из бюджета ГГО. 143 тысячи в обустройство вложили жители поселка, а 420,9 тысячи — спонсоры. Деньги населения и юридического лица уже поступили в бюджет Горноуральского городского округа. Подрядчик на выполнение работ будет определен после проведения конкурсных процедур.
Ранее в рамках инициативного бюджетирования хоккейные корты уже были обустроены в других населенных пунктах ГГО: поселке Новоасбест, а также селах Николо-Павловское и Петрокаменское. Исходя из практики, он будет пользоваться популярностью у местных жителей, — пояснил глава ГГО.
Всего в Свердловской области на реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования в 2022 году губернатор Евгений Куйвашев выделил более 42 миллионов рублей. Список объектов и объемы финансирования глава региона утвердил на заседании правительства.
В этом году будет реализовано 78 различных проектов, которые касаются благоустройства, оснащения новым современным оборудованием спортивных и музыкальных школ, досуговых центров и центров дополнительного образования. Всего с 2017 года по инициативе жителей Свердловской области уже реализовано 97 проектов, сообщает департамент информационной политики региона.