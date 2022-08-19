В России все города и районы обзавелись собственными пабликами в соцсети «ВКонтакте»

Как сообщает ura.news, необходимость введения в работу госпабликов утверждена федеральным законом № 270, который 14 июля подписал российский президент Владимир Путин. Наиболее значимые нюансы такой системы взаимодействия с населением 19 августа обсуждались в рамках форума «Цифровая эволюция» в Калуге.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметило важность коммуникации между властями и гражданами в интернет-пространстве. Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что в современной реальности присутствие государственных и муниципальных органов власти в соцсетях стало необходимым. Он заявил, что сейчас федеральный центр формирует экосистему госкоммуникаций, которая включает в себя и компонент платформы обратной связи «Госпаблики», и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Качанов призывает россиян полноценно переходить на цифровое общение, чтобы своевременно получать актуальную информацию из проверенных источников, а при необходимости — обращаться со своими проблемами напрямую к представителям власти и получать от них обратную связь.
Заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отчитался о темпах создания системы цифровых площадок. Согласно закону интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений необходимо создать и запустить в работу к декабрю текущего года. На данный момент у 100% городов и муниципалитетов уже появились собственные паблики во «ВКонтакте». Помимо этого, были запущены официальные страницы всех РОИВ, которые занимаются медициной, образованием, соцобеспечением, спортом и досугом, культурой и молодежной политикой. К настоящему времени общая численность госпабликов органов власти уже достигла 2938, а их аудитория насчитывает более 50 миллионов интернет-пользователей.
По словам Андрея Цепелева, в госпабликах население может следить за жизнью своего города, а при необходимости — оставить жалобу или обращение и ждать оперативного ответа от уполномоченных органов. В скором времени в пабликах гражданам станут доступны возможности по получению конкретных услуг.
Топ-менеджер «Диалога» заявил, что полноценное ведение социальных сетей и отклики на запросы граждан должны быть реализованы при участии всех ведомств, в том числе и районных администраций. Для обучения госслужащих премудростям работы в digital-сфере «Диалог» знакомит с методологией работы в интернете специалистов из регионов.
Кроме того, в некоторых пилотных субъектах РФ, которые сейчас ведут проект «Госвеб», к работе активно подключились и ЦУР.