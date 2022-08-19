В России все города и районы обзавелись собственными пабликами в соцсети «ВКонтакте»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отметило важность коммуникации между властями и гражданами в интернет-пространстве. Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что в современной реальности присутствие государственных и муниципальных органов власти в соцсетях стало необходимым. Он заявил, что сейчас федеральный центр формирует экосистему госкоммуникаций, которая включает в себя и компонент платформы обратной связи «Госпаблики», и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Качанов призывает россиян полноценно переходить на цифровое общение, чтобы своевременно получать актуальную информацию из проверенных источников, а при необходимости — обращаться со своими проблемами напрямую к представителям власти и получать от них обратную связь.