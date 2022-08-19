В центре Екатеринбурга скорость движения ограничат до 8 км/ч

Временное ограничение приняли в мэрии. Цель - избежать ДТП с самокатами. Комитет по транспорту уже договорился с представителями ГИБДД и компаниями проката скутеров.
Всего в городе действует три фирмы, которые дают гражданам самокаты на прокат. Каждая из них, После договоренностей, внесет в свои приложения ограничения по скорости для пользователей.
Таким образом, самокат будет запрограммирован на автоматическое снижение скорости до нужного уровня. То есть любители кататься на самокатах не смогут намеренно нарушить скоростной режим.
Запрет будет работать с 09:00 до 24:00 субботы, 20 августа в районе улиц Малышева, Хохрякова, Антона Валека, проспекта Ленина, улиц Бориса Ельцина, Челюскинцев, Никонова, около ККТ «Космос» от улицы Никонова до улицы Царской, Толмачева.