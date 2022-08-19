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Женщина с татуировкой короны на руке пропала на дороге Ревда-Первоуральск

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
Пропавшую Татьяну Шеленину не могут разыскать уже третий день. Она исчезла на дороге Ревда-Первоуральск 16-го августа. Особой приметой девушки является татуировка в виде короны на запястье.

Татьяне Шелениной (в девичестве — Сыроватской) 28 лет. Её рост — 168 сантиметров, телосложение обычное, серо-голубой цвет глаз, а ещё темные волосы по плечи длиной.

Последнее, что помнят о Татьяне очевидцы — во время исчезновения была одета в салатового цвета футболку, темно-синюю ветровку с капюшоном, джеггинсы с разрезами на коленях и розовыми лампасами. По бокам на штанах маркировка производителя — ADIDAS.

Среди примет, по которым можно без труда опознать Татьяну, является татуировка в виде короны на запястье левой руки. Ориентировку опубликовал поисковый отряд «Абрис».

Волонтёры просят всех, кому что-либо известно о судьбе и актуальном местоположении пропавшей, позвонить по следующим номерам телефонов: +7(922) 141-93-07 (Алёна), +7(961) 767-17-49 (Андрей).

Фото: Поисковый отряд Абрис

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле девушка с татуировкой розы ограбила старушку в подъезде её дома.

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