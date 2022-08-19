Женщина с татуировкой короны на руке пропала на дороге Ревда-Первоуральск

Татьяне Шелениной (в девичестве — Сыроватской) 28 лет. Её рост — 168 сантиметров, телосложение обычное, серо-голубой цвет глаз, а ещё темные волосы по плечи длиной.
Последнее, что помнят о Татьяне очевидцы — во время исчезновения была одета в салатового цвета футболку, темно-синюю ветровку с капюшоном, джеггинсы с разрезами на коленях и розовыми лампасами. По бокам на штанах маркировка производителя — ADIDAS.
Среди примет, по которым можно без труда опознать Татьяну, является татуировка в виде короны на запястье левой руки. Ориентировку опубликовал поисковый отряд «Абрис».
Волонтёры просят всех, кому что-либо известно о судьбе и актуальном местоположении пропавшей, позвонить по следующим номерам телефонов: +7(922) 141-93-07 (Алёна), +7(961) 767-17-49 (Андрей).
Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле девушка с татуировкой розы ограбила старушку в подъезде её дома.