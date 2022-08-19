Женщина с татуировкой короны на руке пропала на дороге Ревда-Первоуральск

Последнее, что помнят о Татьяне очевидцы — во время исчезновения была одета в салатового цвета футболку, темно-синюю ветровку с капюшоном, джеггинсы с разрезами на коленях и розовыми лампасами. По бокам на штанах маркировка производителя — ADIDAS.