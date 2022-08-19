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Жительница Красноуфимска потеряла полмиллиона при попытке защититься от мошенников

Сегодня, 20:48
Фото: 1MI
Полмиллиона рублей отдала мошенникам 45-летняя жительница Красноуфимска. Неизвестные ей сообщили, что нужно перекредитоваться, чтобы защититься от мошенничества.

Проверка показала, что 8 августа 2022 года днём на телефон женщины позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Он заявил, что на гражданку пытаются оформить кредит, сообщили в МО МВД «Красноуфимский».

Неизвестный убедил женщину, что для пресечения противоправных действий нужно перекредитоваться. Пострадавшего оформила кредит в банке на 500 тысяч рублей. Средства, которые поступили на ее счёт, горожанка перевела на чужие счета.

Напомним, 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге отдала мошенникам 25-летняя местная жительница. Им удалось убедить пострадавшую оформить кредит и перевести на «безопасные счета».

#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Красноуфимск#Пострадавшие#Телефонные мошенники#Мошенничество#Обман#Ирина Кирилова
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