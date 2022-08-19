Жительница Красноуфимска потеряла полмиллиона при попытке защититься от мошенников

Проверка показала, что 8 августа 2022 года днём на телефон женщины позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Он заявил, что на гражданку пытаются оформить кредит, сообщили в МО МВД «Красноуфимский».
Неизвестный убедил женщину, что для пресечения противоправных действий нужно перекредитоваться. Пострадавшего оформила кредит в банке на 500 тысяч рублей. Средства, которые поступили на ее счёт, горожанка перевела на чужие счета.
Напомним, 1,5 миллиона рублей в Екатеринбурге отдала мошенникам 25-летняя местная жительница. Им удалось убедить пострадавшую оформить кредит и перевести на «безопасные счета».