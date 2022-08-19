TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Жителя Первоуральска отправили в психушку за ограбление банка с игрушечным пистолетом

Сегодня, 13:35
Фото: 1MI
Иностранец, живущий в Первоуральске, дважды угрожал банковским работникам игрушечным пистолетом. За это его отправили в психиатрическую лечебницу.

Следователями установлено, что иностранец 1983 года рождения дважды совершал ограбления банка, угрожая работникам кредитной организации симуляцией оружия. Первый инцидент случился 24 февраля нынешнего года. Первоуралец надел на себя медицинскую маску, капюшон и перчатки, взял игрушку и пошёл в отделение на улице Ватутина. Уралец угрожал кассиру молотком и симуляцией пистолета, однако сотрудник банка отказался выполнять требования грабителя предоставить больше 3 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте. После этого мужчина скрылся.

21 марта мужчина совершил аналогичное правонарушение на той же улице, однако требуемая сумма возросла, превысив отметку в 19 миллионов. Кассир также отказал, и преступник в очередной раз скрылся, однако его удалось задержать.

Медицинская комиссия выяснила, что грабитель страдает хроническим расстройством психики, из-за чего не осознает совершаемых им действий. Через суд иностранца поместили в стационар психбольницы.

Постановление суда ещё не вступило в законную силу, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.

Читайте также:
Пациенты психбольницы в Екатеринбурге жалуются на полчища насекомыхВрача скрутили и отвезли в психбольницу прямо с приема в КрасноуральскеВыступавший против СВО художник из Екатеринбурга отправлен в психбольницу
#Анна Варнакина#Криминал#Первоуральск#Полиция#Суд#Пистолет#Психбольница
Подпишитесь
Первые лица города поздравили Нижний Тагил с юбилеем и признались ему в любви
13 августа, 21:34
Дохнет рыба, уходят животные. Река Нейва обмелела в пригороде Нижнего Тагила
Вчера, 20:40
Бродячие псы насмерть загрызли мальтийскую болонку на Пырловке в Нижнем Тагиле
Вчера, 19:43
Система единого билета в тагильских трамваях появится осенью этого года
17 августа, 15:17
В два раза превысил норму диоксид азота при замерах тагильского воздуха 18 августа
Вчера, 10:22
Незрячий тагильчанин ведет YouTube-канал о полезных гаджетах
Вчера, 21:57