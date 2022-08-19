Жителя Первоуральска отправили в психушку за ограбление банка с игрушечным пистолетом

Следователями установлено, что иностранец 1983 года рождения дважды совершал ограбления банка, угрожая работникам кредитной организации симуляцией оружия. Первый инцидент случился 24 февраля нынешнего года. Первоуралец надел на себя медицинскую маску, капюшон и перчатки, взял игрушку и пошёл в отделение на улице Ватутина. Уралец угрожал кассиру молотком и симуляцией пистолета, однако сотрудник банка отказался выполнять требования грабителя предоставить больше 3 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте. После этого мужчина скрылся.
21 марта мужчина совершил аналогичное правонарушение на той же улице, однако требуемая сумма возросла, превысив отметку в 19 миллионов. Кассир также отказал, и преступник в очередной раз скрылся, однако его удалось задержать.
Медицинская комиссия выяснила, что грабитель страдает хроническим расстройством психики, из-за чего не осознает совершаемых им действий. Через суд иностранца поместили в стационар психбольницы.
Постановление суда ещё не вступило в законную силу, следует из пресс-релиза прокуратуры Свердловской области.