Жителя Первоуральска отправили в психушку за ограбление банка с игрушечным пистолетом

Следователями установлено, что иностранец 1983 года рождения дважды совершал ограбления банка, угрожая работникам кредитной организации симуляцией оружия. Первый инцидент случился 24 февраля нынешнего года. Первоуралец надел на себя медицинскую маску, капюшон и перчатки, взял игрушку и пошёл в отделение на улице Ватутина. Уралец угрожал кассиру молотком и симуляцией пистолета, однако сотрудник банка отказался выполнять требования грабителя предоставить больше 3 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте. После этого мужчина скрылся.