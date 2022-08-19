Звери из контактного зоопарка грабят садоводов под Екатеринбургом

Страдают те селяне, которые живут поблизости к зоопарку. Жители убеждены, что владельцы зверинца специально выпускают животных пастись на чужих садах и грядках, пишет Е1.
Во время прогулки животные съедают чужой урожай. Преимущественно это морковь и свекла, так как большую часть зоопарка составляют лошади и осел.
Селяне утверждают, что отлавливают коней и отдают обратно в зверинец, но ситуация повторяется вновь и вновь. На все жалобы в зоопарке не реагируют.
Селяне уверены, что владельцы не могут прокормить животных самостоятельно.