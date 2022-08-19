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Звери из контактного зоопарка грабят садоводов под Екатеринбургом

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
В поселке Дальний Березит жители пожаловались на питомцев контактного зоопарка, которые их грабят.

Страдают те селяне, которые живут поблизости к зоопарку. Жители убеждены, что владельцы зверинца специально выпускают животных пастись на чужих садах и грядках, пишет Е1.

Во время прогулки животные съедают чужой урожай. Преимущественно это морковь и свекла, так как большую часть зоопарка составляют лошади и осел. 

Селяне утверждают, что отлавливают коней и отдают обратно в зверинец, но ситуация повторяется вновь и вновь. На все жалобы в зоопарке не реагируют.

Селяне уверены, что владельцы не могут прокормить животных самостоятельно.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Зоопарк#Контактный зоопарк#Грабят#Кони
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