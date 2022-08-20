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Губернатор отпраздновал День города вместе с жителями Екатеринбурга

Сегодня, 16:01
Фото: Евгений Куйвашев
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев отпраздновал 299-летие Екатеринбурга вместе с жителями города.

Евгений Куйвашев посетил те же мероприятия в центре города, куда ходят горожане: фестиваль «Атмофест», спортивные соревнования, выставка ретро-автомобилей и другие. 

Ежегодно в гуляниях в Екатеринбурге в честь Дня города принимает участие большое количество местных жителей и туристом. Через год, когда областному центру исполнится 300 лет, власти планируют привозить в город жителей других территорий, чтобы они насладились праздником.

Евгений Куйвашев, поздравляя жителей города, сказал, что Екатеринбург – это его дом. Здесь он живет более 10 лет. Здесь же он проводит свободное время, здесь купил квартиру в ипотеку, гуляет и занимается спортом на улицах.

К примеру, в прошлом году, идя на работу, губернатор увидел неухоженную клумбу. Тогда он сам засадил ее растениями. 

В последние годы на моих глазах Екатеринбург расцветает, превращается в настоящую третью столицу нашей страны. Расцветают новые парки, появляются новые архитектурные проекты, новые арт-объекты, новые мероприятия, известные на всю страну. Я не знаю ни одного другого города, где был бы настолько развит локальный патриотизм, - сказал губернатор.

Напомним, что в праздничные дни в Екатеринбурге пройдут традиционные фестивали «Царские дни», «Ночь музыки» и «Ночь музеев», а также фестиваль салютов. 

К следующему году, юбилею города, запланирована масштабная реконструкция Плотинки и Исторического сквера.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#День города#Губернатор#Поздравление#Евгений Куйвашев
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