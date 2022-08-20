Мэрия Нижнего Тагила закупит 12 новых трамваев по нацпроекту «Экология»

Для пополнения парка трамваев рассматривали две модели вагонов трамвая от «Уралтрансмаша». Основной минус трамваев, от закупки которых отказались, — частичная низкопольность. Для стариков и кондукторов такой вид транспорта может быть не слишком удобен, потому что в таком транспорте имеются две высокие лестницы, которые ведут в переднюю и заднюю части вагона. В моделях 71-412 такой проблемы нет, поэтому выбор сделан в их пользу.