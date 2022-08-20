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Мэрия Нижнего Тагила закупит 12 новых трамваев по нацпроекту «Экология»

Сегодня, 12:25
Фото: uraltransmash.com
Власти Нижнего Тагила закупят 12 новых трамваев, 8 из которых прибудут в город уже в этом году. Нацпроект «Экология» предусматривает снижение нагрузки на атмосферу в том числе за счет развития экологичного общественного транспорта.

На деньги, выделенные на нацпроект «Экология», власти купят вагоны модели 71-412, рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Парк электротранспорта Нижнего Тагила пополнят 12 трамваев модели 71-412 от «Уралтрансмаша» из Екатеринбурга. На эти цели потратят 830 млн рублей (69 млн за вагон).

8 вагонов прибудут в Нижний Тагил уже в этом году, оставшиеся — через год.

Для пополнения парка трамваев рассматривали две модели вагонов трамвая от «Уралтрансмаша». Основной минус трамваев, от закупки которых отказались, — частичная низкопольность. Для стариков и кондукторов такой вид транспорта может быть не слишком удобен, потому что в таком транспорте имеются две высокие лестницы, которые ведут в переднюю и заднюю части вагона. В моделях 71-412 такой проблемы нет, поэтому выбор сделан в их пользу.

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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Трамвай#Закупка#Владислав Пинаев#Нацпроект «Экология»#Нацпроекты#Экология
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