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Пара уральских бортпроводников выиграла миллион рублей в Екатеринбурге

Сегодня, 15:51
Фото: 1MI
Бортпроводники из «Уральских авиалиний» выиграли миллион рублей на «Городской свадьбе» в Екатеринбурге.

Мэр города вручил Виталию и Станиславе сертификат на данную сумму. Деньги молодые смогут потратить на свадебное путешествие, пишет Е1.

Известно, что пара познакомилась на брифинге во время подготовки к полету. Влюбленность у них возникла во время рейсов. Влюбленные начали встречаться год назад.

Станислава рассказала, что изначально обратила внимание на высокий рост Виталия. Потом ей очень понравилась его самоуверенность и коммуникабельность.

По образованию Станислава радиоинженер, но в процессе работы она сменила сферу деятельности. 

Я захотела свадьбу именно в августе. И тут решила — мы должны принять участие в поздравлении. Тем более я люблю Екатеринбург, каждую улочку, - сказала девушка.

По словам супругов, конкурсные требования были обычными: белое платье у невесты и темный костюм у жениха.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Конкурс#Свадьба#Выигрыш#Деньги
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