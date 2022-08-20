Пара уральских бортпроводников выиграла миллион рублей в Екатеринбурге

Мэр города вручил Виталию и Станиславе сертификат на данную сумму. Деньги молодые смогут потратить на свадебное путешествие, пишет Е1.
Известно, что пара познакомилась на брифинге во время подготовки к полету. Влюбленность у них возникла во время рейсов. Влюбленные начали встречаться год назад.
Станислава рассказала, что изначально обратила внимание на высокий рост Виталия. Потом ей очень понравилась его самоуверенность и коммуникабельность.
По образованию Станислава радиоинженер, но в процессе работы она сменила сферу деятельности.
Я захотела свадьбу именно в августе. И тут решила — мы должны принять участие в поздравлении. Тем более я люблю Екатеринбург, каждую улочку, - сказала девушка.
По словам супругов, конкурсные требования были обычными: белое платье у невесты и темный костюм у жениха.