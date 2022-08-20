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Старинную плотину отреставрируют в Екатеринбурге за 15 миллионов рублей

Сегодня, 14:05
Фото: Управление Госохраны ОКН по Свердловской области
В Екатеринбурге планируют отреставрировать памятник «Плотина на реке Ольховка». На эти цели потратят 15 миллионов рублей.

Данный памятник — объект культурного наследия федерального значения. Сейчас он нуждается в реставрации. Находится он на ул. Колмогорова. Проект реставрации объекта размещен на госзакупках.

В рамках ремонтных работ в плотине восстановят фасады, которые ранее были в плачевном состоянии. Также здесь планируют расчистить местность, воссоздать утраченные декоративных части памятника архитектуры, отремонтировать сооружение и сделать многое другое.

Предположительно работы завершатся в середине декабря этого года.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Реконструкция#Памятник#Реставрация
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