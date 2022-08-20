Старинную плотину отреставрируют в Екатеринбурге за 15 миллионов рублей

Данный памятник — объект культурного наследия федерального значения. Сейчас он нуждается в реставрации. Находится он на ул. Колмогорова. Проект реставрации объекта размещен на госзакупках.
В рамках ремонтных работ в плотине восстановят фасады, которые ранее были в плачевном состоянии. Также здесь планируют расчистить местность, воссоздать утраченные декоративных части памятника архитектуры, отремонтировать сооружение и сделать многое другое.
Предположительно работы завершатся в середине декабря этого года.