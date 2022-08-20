Тагильские пожарные стали призерами в Чемпионате Свердловской области

В финальный соревновательный день спасатели пробежали через стометровую полосу с препятствиями, а также сразились в пожарной эстафете. В забеге лучшим признали пожарного Михаила Бойцова из Екатеринбурга, серебро забрал Александр Савченко из Екатеринбурга, а бронзу взял огнеборец Андрей Зародов из Екатеринбурга.