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Тагильские пожарные стали призерами в Чемпионате Свердловской области

Сегодня, 14:59
Фото: МЧС России по Свердловской области
Спасатели из Нижнего Тагила стали победителями чемпионата Свердловской области. Соревновались огнеборцы в пожарно-спасательном спорте.

66-й Чемпионат региона завершился 18 августа. Три дня между собой соревновались 200 спортсменов, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

В финальный соревновательный день спасатели пробежали через стометровую полосу с препятствиями, а также сразились в пожарной эстафете. В забеге лучшим признали пожарного Михаила Бойцова из Екатеринбурга, серебро забрал Александр Савченко из Екатеринбурга, а бронзу взял огнеборец Андрей Зародов из Екатеринбурга. 

Среди девушек 1 место завоевала Валерия Дёмина из Екатеринбурга, 2 место досталось Алине Милосердовой из Свердловской области, в бронзовую медаль заполучила екатеринбурженка Софья Норина.

Финальным этапом соревнования стала пожарная эстафета. Участники, используя лестницы-палки, преодолевали домики и передавали эстафету следующему участнику, который должен был перепрыгнуть через двухметровый забор. 

Победила команда Главного управления МЧС России по Свердловской области, на втором месте огнеборцы Специального управления №6 МЧС России г. Лесного, а третьими стали огнеборцы 2-го пожарно-спасательного отряда из Нижнего Тагила.

По итогам соревнований в комплексном зачете победителями стала команда 2-го пожарно-спасательного отряда из Нижнего Тагила. Вторыми стали спасатели из Лесного. А третьими огнеборцы из Екатеринбурга.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Новости УрФО#Чемпионат#Спасатели#Пожарные#Эстафеты
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