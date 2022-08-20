Тагильские пожарные стали призерами в Чемпионате Свердловской области

66-й Чемпионат региона завершился 18 августа. Три дня между собой соревновались 200 спортсменов, сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.
В финальный соревновательный день спасатели пробежали через стометровую полосу с препятствиями, а также сразились в пожарной эстафете. В забеге лучшим признали пожарного Михаила Бойцова из Екатеринбурга, серебро забрал Александр Савченко из Екатеринбурга, а бронзу взял огнеборец Андрей Зародов из Екатеринбурга.
Среди девушек 1 место завоевала Валерия Дёмина из Екатеринбурга, 2 место досталось Алине Милосердовой из Свердловской области, в бронзовую медаль заполучила екатеринбурженка Софья Норина.
Финальным этапом соревнования стала пожарная эстафета. Участники, используя лестницы-палки, преодолевали домики и передавали эстафету следующему участнику, который должен был перепрыгнуть через двухметровый забор.
Победила команда Главного управления МЧС России по Свердловской области, на втором месте огнеборцы Специального управления №6 МЧС России г. Лесного, а третьими стали огнеборцы 2-го пожарно-спасательного отряда из Нижнего Тагила.
По итогам соревнований в комплексном зачете победителями стала команда 2-го пожарно-спасательного отряда из Нижнего Тагила. Вторыми стали спасатели из Лесного. А третьими огнеборцы из Екатеринбурга.