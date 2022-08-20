В Екатеринбурге отменены салюты ко Дню города в Академическом и на Уралмаше

В прошлые годы залпы салюта могли лицезреть жители из разных точек города - из центральной части, Академического района и Уралмаша. В этом году фейерверк прогремит только в центре Екатеринбурга, сообщает Е1.
Зато фейерверк можно будет увидеть в акватории Городского пруда. Зрелище продлится 20 минут.
Городские власти пояснили решение об отмене салютов в двух точках. Дело в том, что ранее три точки выбирались с целью разделения аудитории – чтобы избежать распространения ковида. Сейчас такой необходимости нет.
Салют в акватории Городского пруда начнется в 22:40. В 22:30 запланирован старт светомузыкального шоу на Макаровском мосту.