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В Екатеринбурге отменены салюты ко Дню города в Академическом и на Уралмаше

Сегодня, 15:35
Фото: 1MI
Власти Екатеринбурга приняли решение не запускать фейерверки в двух районах города.

В прошлые годы залпы салюта могли лицезреть жители из разных точек города - из центральной части, Академического района и Уралмаша. В этом году фейерверк прогремит только в центре Екатеринбурга, сообщает Е1.

Зато фейерверк можно будет увидеть в акватории Городского пруда. Зрелище продлится 20 минут. 

Городские власти пояснили решение об отмене салютов в двух точках.  Дело в том, что ранее три точки выбирались с целью разделения аудитории – чтобы избежать распространения ковида. Сейчас такой необходимости нет.

Салют в акватории Городского пруда начнется в 22:40. В 22:30 запланирован старт светомузыкального шоу на Макаровском мосту.

Трибьют-шоу, концерты и фейерверк. Как Екатеринбург отметит День города
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#Елена Озерова#Свободное время#Новости УрФО#Салют#Фейерверк#День города
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