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Водитель впал в кому после ДТП на трассе Нижний Тагил-Усть-Утка

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI
Две иномарки столкнулись на автодороге Нижний Тагил-Усть-Утка. В результате ДТП водитель-виновник впал в кому.

Авария произошла в пятницу, 19 августа, примерно в 16.00, рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.

Известно, что 54-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону поселка Черноисточинск на 9 км трассы Нижний Тагил-Усть-Утка.

Совершая поворот налево, водитель автомобиля Daewoo Matiz врезался в машину Volkswagen Tiguan, — сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

За рулем второй иномарки находился 58-летний гражданин. В результате аварии водитель первого автомобиля впал в кому, его отвезли в больницу №1.

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