Водитель впал в кому после ДТП на трассе Нижний Тагил-Усть-Утка

Авария произошла в пятницу, 19 августа, примерно в 16.00, рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.
Известно, что 54-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz ехал со стороны Нижнего Тагила в сторону поселка Черноисточинск на 9 км трассы Нижний Тагил-Усть-Утка.
Совершая поворот налево, водитель автомобиля Daewoo Matiz врезался в машину Volkswagen Tiguan, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.
За рулем второй иномарки находился 58-летний гражданин. В результате аварии водитель первого автомобиля впал в кому, его отвезли в больницу №1.