16 человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом в Ульяновской области

Водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Последний оказался зажат между двумя грузовиками. Помимо 16 погибших ещё несколько человек пострадали.
На данный момент на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Он уже поручил оказать всю необходимую помощь и разобраться в причинах случившегося.
По информации ТАСС, всего в автобусе было 18 человек. Они пока ещё остаются внутри. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.