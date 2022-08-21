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16 человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом в Ульяновской области

Сегодня, 19:02
Фото: 1MI
В ДТП с большегрузом и микроавтобусом в Ульяновской области погибли 16 человек. Трагедия случилась 21 августа около 15:00.

Водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Последний оказался зажат между двумя грузовиками. Помимо 16 погибших ещё несколько человек пострадали.

На данный момент на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале. Он уже поручил оказать всю необходимую помощь и разобраться в причинах случившегося.

По информации ТАСС, всего в автобусе было 18 человек. Они пока ещё остаются внутри. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

#Ирина Кирилова#ДТП#Россия#Автобус#Пассажиры#Погибшие#Смерть
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