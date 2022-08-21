Депутат городской думы из Асбеста заступился за назвавшего людей «грязью» сына

Инцидент с участием Егора Александрина разошёлся по социальным сетям и СМИ накануне, 20 августа. На видео попали кадры того, как 21-летний кандидат-самовыдвиженец вместе со своими товарищами оскорбляет людей. Видеозапись привлекла внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который сказал о том, что «делать ему (Александрину-младшему — прим.ред.) в думе нечего».