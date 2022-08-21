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Депутат городской думы из Асбеста заступился за назвавшего людей «грязью» сына

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
Депутат Дмитрий Александрин заступился за своего сына, который назвал девушек-волонтеров «грязью». Александрин-младший баллотируется в городскую думу Асбеста.

Инцидент с участием Егора Александрина разошёлся по социальным сетям и СМИ накануне, 20 августа. На видео попали кадры того, как 21-летний кандидат-самовыдвиженец вместе со своими товарищами оскорбляет людей. Видеозапись привлекла внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который сказал о том, что «делать ему (Александрину-младшему — прим.ред.) в думе нечего».

Отец обзывавшегося самовыдвиженца рассказал «КП-Екатеринбург», что видео не передает всей картины случившегося и раскрывает только часть положения вещей: Егора, якобы, спровоцировали представители другой политической партии. Провокатором депутат назвал некую Юлию Маткаримову, которая «имеет неоднозначную репутацию в городе Асбесте».

Куйвашев осудил назвавшего волонтеров «грязью» кандидата в гордуму Асбеста
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#Анна Варнакина#Общество#Асбест#Губернатор#Гордума#Евгений Куйвашев#Оскорбление
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