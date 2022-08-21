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«Это не дети — это инвалиды»: директор спортшколы в Тагиле высказался о воспитанниках

Вчера, 20:17
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Директор спортивной школы «Спутник» Александр Челушкин нецензурно высказался о своих воспитанниках. По его словам, дети не хотят играть, а потому они не нужны учреждению.

Аудиозапись с его высказываниями попала в сеть. Она содержит много ненормативной лексики в адрес учеников спортшколы. Один из горожан разместил ее в группе «Инцидент Нижний Тагил».

…Пусть они сидят в своей раздевалке. Это не дети — это инвалиды. Упал на колено — обратно возврата нет. Нет детей и это не дети, — заявляет Александр Челушкин.

По его словам, «невозможно смотреть», когда ребенок упал на колено и вместо того, чтобы быстро среагировать на атаку, он встал, потом еще подумал и только потом вернулся в игру.

Напомним, в июле 2022 года одна из мам воспитанников хоккейного клуба «Спутник» на проспекте Ленинградский, 24 в Нижнем Тагиле пожаловалась, что родителям приходится оплачивать форму и инвентарь для игр из собственных средств. Женщина утверждала, что инвентарь выдается только «приглянувшимся» тренерам, которые являются друзьями директора.

Родители тагильских хоккеистов жалуются на оплату формы из личных средств
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Спортшкола#Директор#Высказывания#Дети
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