«Это не дети — это инвалиды»: директор спортшколы в Тагиле высказался о воспитанниках

Аудиозапись с его высказываниями попала в сеть. Она содержит много ненормативной лексики в адрес учеников спортшколы. Один из горожан разместил ее в группе «Инцидент Нижний Тагил».
…Пусть они сидят в своей раздевалке. Это не дети — это инвалиды. Упал на колено — обратно возврата нет. Нет детей и это не дети, — заявляет Александр Челушкин.
По его словам, «невозможно смотреть», когда ребенок упал на колено и вместо того, чтобы быстро среагировать на атаку, он встал, потом еще подумал и только потом вернулся в игру.
Напомним, в июле 2022 года одна из мам воспитанников хоккейного клуба «Спутник» на проспекте Ленинградский, 24 в Нижнем Тагиле пожаловалась, что родителям приходится оплачивать форму и инвентарь для игр из собственных средств. Женщина утверждала, что инвентарь выдается только «приглянувшимся» тренерам, которые являются друзьями директора.