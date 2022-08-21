Лазерное шоу на Макаровском мосту показали на День города Екатеринбурга

На 299-летие города в мэрии решили сделать подарок местным жителям: был организован не только салют, но и светомузыкальное представление. Для этого время показа фейерверка перенесли с 22:30 на 22:50, а двадцать минут в промежутке отдали лазерному шоу.
Администрация города долгое время не рассказывала о том, каким будет световое представление. Известно было лишь то, что оно будет посвящено реконструированному Макаровскому мосту. Местом проведения указали набережную городского пруда. С одной точки можно было смотреть и за лазерами, и за салютами, пишет «КП-Екатеринбург».
Очевидцы сообщают, что шоу началось после концерта Александра Маршала — в 22:40.