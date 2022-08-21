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Лазерное шоу на Макаровском мосту показали на День города Екатеринбурга

Сегодня, 13:20
Фото: Андрей Антипин
Лазерное шоу показали на Макаровском мосту в честь Дня города Екатеринбурга 20 августа.

На 299-летие города в мэрии решили сделать подарок местным жителям: был организован не только салют, но и светомузыкальное представление. Для этого время показа фейерверка перенесли с 22:30 на 22:50, а двадцать минут в промежутке отдали лазерному шоу.

Администрация города долгое время не рассказывала о том, каким будет световое представление. Известно было лишь то, что оно будет посвящено реконструированному Макаровскому мосту. Местом проведения указали набережную городского пруда. С одной точки можно было смотреть и за лазерами, и за салютами, пишет «КП-Екатеринбург».

Очевидцы сообщают, что шоу началось после концерта Александра Маршала — в 22:40.

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#Екатеринбург#Свободное время#Мост#Шоу#Представление#Анна Варнакина
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