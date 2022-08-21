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Мужчина устроил стрельбу по людям в поселке под Белоярским и погиб сам

Сегодня, 18:27
Фото: СК по Свердловской области
В поселке Совхозный в Белоярском районе мужчина из-за оскорбления супруги устроил стрельбу. В результате двоих человек он ранил, а по приезду полиции совершил самоубийство.

Инцидент случился поздно вечером 20 августа. По словам местной жительницы, накануне на детской площадке мужчина стал оскорблять свою соседку.

Фото: СК по Свердловской области

Она вышла на площадку, когда к ней подошёл знакомый и стал оскорблять и унижать. Она отметила, что это уже не первый случай. Супруг обиженной женщины взял оружие и стал стрелять по людям.

Двое человек оказались ранены. После этого на место прибыли силовики. Стрелявший совершил самоубийство. Далее прибыла скорая помощь и полиция, пишет Е1.

Предполагается, что стрельба велась из незарегистрированного ружья. Оно было изъято. В качестве одной из версий рассматривается конфликт между супругой владельца ружья и несколькими гражданами, которые находятся в гараже, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что стрелявший мужчина и один из пострадавших скончались в больнице.

В пресс-службе СК по Свердловской области рассказали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Стрельба#Умершие#Полиция#Следователь#Подробности
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