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Насильник и грабитель стал инициатором драки в метро Екатеринбурга

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
В вагоне станции метро «Динамо» трое мужчин устроили потасовку после празднования Дня города Екатеринбурга, когда местные жители ехали домой. Правоохранители смогли установить личность дебошира-инициатора: им оказался ранее судимый за насилие и грабёж местный житель.

Сотрудники правопорядка выяснили, что обвиняемый ехал от станции Машиностроителей. На «Динамо» мужчина повздорил с другими екатеринбуржцами. Завязался конфликт. Полицейские вывели дебошира и других участников потасовки из транспортного средства, и они инициировали стычку с правоохранителями.

Зачинщика массового скандала привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Выяснилось, что ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и грабеж. Преступника отвезли в отделении полиции №11 города Екатеринбурга, сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Полиция#Суд#День города#Массовая драка
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