Насильник и грабитель стал инициатором драки в метро Екатеринбурга

Сотрудники правопорядка выяснили, что обвиняемый ехал от станции Машиностроителей. На «Динамо» мужчина повздорил с другими екатеринбуржцами. Завязался конфликт. Полицейские вывели дебошира и других участников потасовки из транспортного средства, и они инициировали стычку с правоохранителями.
Зачинщика массового скандала привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Выяснилось, что ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и грабеж. Преступника отвезли в отделении полиции №11 города Екатеринбурга, сообщает Е1.