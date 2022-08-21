Очевидица стрельбы по людям под Белоярским рассказала свою версию случившегося

Она, по словам Анастасии, начала ругаться. Тогда ребята попросили ее уйти. Женщина подошла к мужу, что-то передала. Затем она принесла два ружья. Мужчина вернулся в гараж и сразу выстрелил в молодого человека. В этот момент, рассказывает Анастасия, внутри гаража находились еще две девушки. Они успели убежать.