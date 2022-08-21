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Очевидица стрельбы по людям под Белоярским рассказала свою версию случившегося

Вчера, 21:02
Фото: 1MI
Подруга пострадавших после стрельбы под Белоярским Анастасия рассказала свою версию событий, которые произошли в тот день.

Анастасия рассказала, что все произошло в гараже. Мужчина, ставший жертвой стрелка, в тот день занимался своим автомобилем. Вместе с ним в гараже находилась компания друзей. Всем им, по словам девушки, 25-29 лет. Молодые люди общались и выпивали.

Когда в гараж вошел нападавший, то разговор с ним проходил мирно. Девушка утверждает, что он попросил сигарету. Молодые люди его угостили. Мужчина покурил, а затем вошла его жена.

Она, по словам Анастасии, начала ругаться. Тогда ребята попросили ее уйти. Женщина подошла к мужу, что-то передала. Затем она принесла два ружья. Мужчина вернулся в гараж и сразу выстрелил в молодого человека. В этот момент, рассказывает Анастасия, внутри гаража находились еще две девушки. Они успели убежать.

Еще один молодой человек пошел забирать ружье. Тогда нападавший выстрелил в него и еще в одного мужчину. Также Анастасия утверждает, что стрелявший не давал выйти наружу раненым, к скорым.

Когда на место приехали полицейские, то мужчина, по словам девушки, стал стрелять в их сторону. Она предположила, что затем мужчина убил себя, так как испугался, пишет Е1.

Мужчина устроил стрельбу по людям в поселке под Белоярским и погиб сам
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Белоярский#Стрельба#Нападение#Убийство#Самоубийство#Подробности
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