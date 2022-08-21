Одинокий фельдшер спас пострадавших в аварии в Свердловской области

Во время оказания помощи медработник кричал людям, чтобы те вызвали реанимацию. Диспетчер говорила о том, что у неё связь со скорой осуществляется лишь по сотовому телефону, поэтому нужно звонить не в 112, а в 103. Оператор скорой через рацию узнавал, где находится реанимобиль, на что ему отвечали: «На доезде».