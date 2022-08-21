Одинокий фельдшер спас пострадавших в аварии в Свердловской области

Медработник замерял давление у пенсионерки в момент, когда его вызвали для оказания помощи пострадавшим в аварии. Мужчина в одиночку справлялся с «кровавым месивом на трассе» без высококвалифицированных врачей и медсестер.
Во время оказания помощи фельдшер пользовался только инструментами, входящими в стандартный набор. Он разорвал себе перчатки, потому что на дороге были разбросаны куски металла, и люди искали замену по автомобильным аптечкам.
Когда приехали спасатели, он чётко командовал ими. Те какие-то малоопытные, стали резать металл в совсем ненужном месте. Фельдшер приказал резать здесь, гнуть здесь и тянуть там. Пострадавшего достали. Реанимационная бригада приехала только через полчаса, — пишет анонимный автор публикации в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».
Во время оказания помощи медработник кричал людям, чтобы те вызвали реанимацию. Диспетчер говорила о том, что у неё связь со скорой осуществляется лишь по сотовому телефону, поэтому нужно звонить не в 112, а в 103. Оператор скорой через рацию узнавал, где находится реанимобиль, на что ему отвечали: «На доезде».
Свидетели сообщают, что ДТП случилось в 17:30, а реанимация доехала до места аварии в 18:25. Полиция прибыла к месту трагедии через час. Также автор публикации подмечает: сначала к участникам происшествия отправили «неотложку», а не карету скорой, хотя диспетчеру сообщили о тяжелом пострадавшем.
Очевидец задается вопросом о том, куда можно направить ходатайство о награждении фельдшера по имени Алексей Сергеев.