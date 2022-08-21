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Одинокий фельдшер спас пострадавших в аварии в Свердловской области

Сегодня, 16:03
Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)
Фельдшер в одиночку в течение часа боролся за жизни пострадавших в аварии пока ехал реанимобиль. Со слов местных жителей, мужчина работает в селе Долгодеревенское в Свердловской области. Люди просят представить врача к награде.

Медработник замерял давление у пенсионерки в момент, когда его вызвали для оказания помощи пострадавшим в аварии. Мужчина в одиночку справлялся с «кровавым месивом на трассе» без высококвалифицированных врачей и медсестер.

Во время оказания помощи фельдшер пользовался только инструментами, входящими в стандартный набор. Он разорвал себе перчатки, потому что на дороге были разбросаны куски металла, и люди искали замену по автомобильным аптечкам.

Когда приехали спасатели, он чётко командовал ими. Те какие-то малоопытные, стали резать металл в совсем ненужном месте. Фельдшер приказал резать здесь, гнуть здесь и тянуть там. Пострадавшего достали. Реанимационная бригада приехала только через полчаса, — пишет анонимный автор публикации в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)».

Во время оказания помощи медработник кричал людям, чтобы те вызвали реанимацию. Диспетчер говорила о том, что у неё связь со скорой осуществляется лишь по сотовому телефону, поэтому нужно звонить не в 112, а в 103. Оператор скорой через рацию узнавал, где находится реанимобиль, на что ему отвечали: «На доезде».

Свидетели сообщают, что ДТП случилось в 17:30, а реанимация доехала до места аварии в 18:25. Полиция прибыла к месту трагедии через час. Также автор публикации подмечает: сначала к участникам происшествия отправили «неотложку», а не карету скорой, хотя диспетчеру сообщили о тяжелом пострадавшем.

Очевидец задается вопросом о том, куда можно направить ходатайство о награждении фельдшера по имени Алексей Сергеев.

Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)
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#Анна Варнакина#Свердловская область#ДТП#Общество#Полиция#Скорая помощь#Фельдшер#Авария#Награда#Эксклюзив
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