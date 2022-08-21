Около ста человек заразились кишечной инфекцией в Серове

По факту массового заражение стартовало расследование эпидемиологов. Специалисты ищут то, что стало причиной возникновения инфекции. Проверка идёт в общеобразовательных учреждениях города, в больницах, в местных водоёмах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.