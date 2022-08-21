Около ста человек заразились кишечной инфекцией в Серове

В течение трёх недель медики регистрировали больных кишечной инфекцией. Суммарное количество пострадавших — 98 человек. Большая часть местных жителей переносит болезнь в лёгкой форме: в анамнезе числится только сыпь.
По факту массового заражение стартовало расследование эпидемиологов. Специалисты ищут то, что стало причиной возникновения инфекции. Проверка идёт в общеобразовательных учреждениях города, в больницах, в местных водоёмах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.
В целях профилактики энтеровируса эксперты-гигиенисты рекомендуют тщательно мыть руки перед едой, а также не пить воду из непроверенных источников.