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Около ста человек заразились кишечной инфекцией в Серове

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Около сотни жителей Серова заразились энтеровирусной инфекцией из неизвестного источника. Об этом стало известно 19 августа.

В течение трёх недель медики регистрировали больных кишечной инфекцией. Суммарное количество пострадавших — 98 человек. Большая часть местных жителей переносит болезнь в лёгкой форме: в анамнезе числится только сыпь.

По факту массового заражение стартовало расследование эпидемиологов. Специалисты ищут то, что стало причиной возникновения инфекции. Проверка идёт в общеобразовательных учреждениях города, в больницах, в местных водоёмах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.

В целях профилактики энтеровируса эксперты-гигиенисты рекомендуют тщательно мыть руки перед едой, а также не пить воду из непроверенных источников.

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#Анна Варнакина#Здоровье#Серов#Болезнь#Инфекция#Кишечная инфекция
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