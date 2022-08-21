Подростки ночью разгромили ВАЗ в одном из дворов Каменска-Уральского

Как сообщили TagilCity.ru в полиции Каменска-Уральского, звонок поступил от местных жителей. На место незамедлительно выехал наряд. Сотрудники ППСП задержали ранее судимого местного жителя 1998 года рождения. Он на данный момент находится в отделении полиции.