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Подростки ночью разгромили ВАЗ в одном из дворов Каменска-Уральского

Сегодня, 18:09
Банда подростков в Каменске-Уральском в ночь на 21 августа разгромила автомобиль.

ВАЗ был припаркован около дома на Комсомольском бульваре, 32. Всё действие заняло около получаса.

Молодые люди разбивали стекла, прыгали по крыше и выламывали двери, сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский».

Как сообщили TagilCity.ru в полиции Каменска-Уральского, звонок поступил от местных жителей. На место незамедлительно выехал наряд. Сотрудники ППСП задержали ранее судимого местного жителя 1998 года рождения. Он на данный момент находится в отделении полиции. 

Позже собственник автомашины ВАЗ - 21060, гражданин 1991 года рождения, обратился в полицию с заявлением об угоне. На место происшествия  также была направлена следственно-оперативная группа с целью фиксации и сбора доказательств. В настоящее время по данному происшествию проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщили TagilCity.ru в полиции

Напомним, в Нижнем Тагиле подростки пытались уехать от погони и врезались в автомобиль скорой помощи. В результате четверо подростков погибли. Также скончалась фельдшер скорой помощи.

Появилось видео горящей машины с подростками в Нижнем Тагиле
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