Подростки ночью разгромили ВАЗ в одном из дворов Каменска-Уральского

ВАЗ был припаркован около дома на Комсомольском бульваре, 32. Всё действие заняло около получаса.
Молодые люди разбивали стекла, прыгали по крыше и выламывали двери, сообщается в группе «Инцидент Каменск-Уральский».
Как сообщили TagilCity.ru в полиции Каменска-Уральского, звонок поступил от местных жителей. На место незамедлительно выехал наряд. Сотрудники ППСП задержали ранее судимого местного жителя 1998 года рождения. Он на данный момент находится в отделении полиции.
Позже собственник автомашины ВАЗ - 21060, гражданин 1991 года рождения, обратился в полицию с заявлением об угоне. На место происшествия также была направлена следственно-оперативная группа с целью фиксации и сбора доказательств. В настоящее время по данному происшествию проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщили TagilCity.ru в полиции.
Напомним, в Нижнем Тагиле подростки пытались уехать от погони и врезались в автомобиль скорой помощи. В результате четверо подростков погибли. Также скончалась фельдшер скорой помощи.