После смерти прибитого к полу гвоздями тагильчанина возбудили уголовное дело

Напомним, что мёртвого жителя Нижнего Тагила нашли прибитым к доскам гвоздями. Неизвестно, был ли он мертв во время того, как его распяли, или оставался живым. Предварительно установлено, что убийца мог заранее прибить погибшего для того, чтобы его было удобно спустить с лестницы, а после наполнил подвал водой. Сейчас подозреваемый скрывается.