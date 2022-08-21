После смерти прибитого к полу гвоздями тагильчанина возбудили уголовное дело

В ходе изучения подвала, в котором нашли мертвого тагильчанина, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Также правоохранители выяснили, кем был погибший: оказывается, мужчина числился без вести пропавшим. Судмедэксперты, проводившие обследование трупа, нашли следы избиения, сообщает анонимный источник Е1.
Известно, что в отношении пропавшего тагильчанина велись активные розыскные мероприятия. Искали в том числе в доме, где произошёл инцидент, однако подвал был затоплен и в него не заходили.
Напомним, что мёртвого жителя Нижнего Тагила нашли прибитым к доскам гвоздями. Неизвестно, был ли он мертв во время того, как его распяли, или оставался живым. Предварительно установлено, что убийца мог заранее прибить погибшего для того, чтобы его было удобно спустить с лестницы, а после наполнил подвал водой. Сейчас подозреваемый скрывается.