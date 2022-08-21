Потерявшегося после ссоры с любимой мужчину нашли в Екатеринбурге

Парень и девушка жили на улице Комсомольской в Екатеринбурге. После ссоры возлюбленные разъехались: женщина отправилась в Санкт-Петербург, а Анатолий перестал выходить на связь с родными. Волонтёры даже не знали, во что он был одет на момент пропажи.