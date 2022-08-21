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Потерявшегося после ссоры с любимой мужчину нашли в Екатеринбурге

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
Анатолий Середа пропал после того, как поссорился со своей возлюбленной. Все случилось в августе. Сейчас мужчина нашёлся живым, он лежит в больнице в Екатеринбурге.

24-летний молодой человек перестал выходить на связь 11 августа. Его искали родители, живущие в другом городе. Они же обратились к правоохранителям чтобы начать розыскные мероприятия.

Парень и девушка жили на улице Комсомольской в Екатеринбурге. После ссоры возлюбленные разъехались: женщина отправилась в Санкт-Петербург, а Анатолий перестал выходить на связь с родными. Волонтёры даже не знали, во что он был одет на момент пропажи.

Сейчас живого пропавшего обнаружили в больнице. Что именно произошло, родители на знают, потому что у мужчины нет с собой телефона, пишет Е1.

Молодой человек пропал после ссоры с возлюбленной в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пропал#Ссора#Больница
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