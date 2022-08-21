Потерявшегося после ссоры с любимой мужчину нашли в Екатеринбурге

24-летний молодой человек перестал выходить на связь 11 августа. Его искали родители, живущие в другом городе. Они же обратились к правоохранителям чтобы начать розыскные мероприятия.
Парень и девушка жили на улице Комсомольской в Екатеринбурге. После ссоры возлюбленные разъехались: женщина отправилась в Санкт-Петербург, а Анатолий перестал выходить на связь с родными. Волонтёры даже не знали, во что он был одет на момент пропажи.
Сейчас живого пропавшего обнаружили в больнице. Что именно произошло, родители на знают, потому что у мужчины нет с собой телефона, пишет Е1.