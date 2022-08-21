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Салют на День города в Екатеринбурге: как это было

Сегодня, 14:08
Фото: Екатеринбург | Свердловская область
Салют был завершающей частью праздничных мероприятий, посвященных 299-летию Екатеринбурга. Местные жители делятся эффектными кадрами с Дня города в социальных сетях.

Пиротехническое шоу проходило в центре города — на берегу городского пруда. В 2022-ом организаторы не стали показывать фейерверки в трёх местах столицы Свердловской области из-за отмены коронавирусных ограничений, которые действовали в прошлом году.

Люди оказались довольны салютом.

Очень красивый салют на день города вчера был в Екатеринбурге!!!! — делится впечатлениями Ирина И.

Некоторые не только хвалят представление, но и передают поздравления городу.

Отличный салют и лазерное шоу на день города. С праздником Екатеринбург! — пишет Андрей А. на личной страничке «ВКонтакте».
Фото: Андрей А.

Не все очевидцы представления изначально знали о том, что в городе празднуется 299-ый День рождения. Они также были обрадованы увиденным.

Когда поехала в Екатеринбург я не знала про день города. А оказалось 299 лет Екатеринбургу! Поздравляю всех жителей!Наталья Н.
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