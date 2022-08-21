Салют на День города в Екатеринбурге: как это было

Пиротехническое шоу проходило в центре города — на берегу городского пруда. В 2022-ом организаторы не стали показывать фейерверки в трёх местах столицы Свердловской области из-за отмены коронавирусных ограничений, которые действовали в прошлом году.
Люди оказались довольны салютом.
Очень красивый салют на день города вчера был в Екатеринбурге!!!! — делится впечатлениями Ирина И.
Некоторые не только хвалят представление, но и передают поздравления городу.
Отличный салют и лазерное шоу на день города. С праздником Екатеринбург! — пишет Андрей А. на личной страничке «ВКонтакте».
Не все очевидцы представления изначально знали о том, что в городе празднуется 299-ый День рождения. Они также были обрадованы увиденным.
Когда поехала в Екатеринбург я не знала про день города. А оказалось 299 лет Екатеринбургу! Поздравляю всех жителей! — Наталья Н.