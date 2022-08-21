Семиклассник из Нижнего Тагила получил прозвище «Волон» за волонтерскую деятельность

Андрей Жигулин из 7г класса школы № 20 Нижнего Тагила всегда точно знает, кому и где нужна помощь. Семиклассник участвует в волонтерских мероприятиях и в школе, и в масштабах города.
Волонтерство — это как вирус. Если делаешь добро, оно рано или поздно вернется, — уверенно говорит Андрей.
Когда в 2011 году Андрей получил травму, на помощь в первую очередь пришли родные и друзья. Известный тагильский общественник Александр Коченков вдохновил подростка в трудный час.
Сразу, как я увидел Александра Коченкова, я понял, что этот человек не намерен сдаваться. Я решил идти к успеху так же, как он, и получать от этого удовольствие, — вспоминает Андрей.
Общество поддержало Андрея, теперь парень с радостью совершает геройские поступки для других, преодолевая сложности из-за ограничений по зрению.
Тагильский общественный деятель и директор общества «Шаг вперед» Александр Коченков отзывается об Андрее Жигулине как об ответственном, надежном и добросовестном помощнике. В инклюзивном обществе «Шаг вперед» душевно и люди изумительные, и часто проводятся интересные мероприятия. Без помощи волонтеров никак. Андрей Жигулин всегда старается оказаться на развлекательном или спортивном мероприятии и помочь.
Я участвовал волонтером в Фестивале уличного спорта, который проходил на 9-м поселке города Нижнего Тагила. Я планирую развиваться как волонтер и дальше. Помогать всем, кому нужна помощь, — сообщает герой проекта #безграничные_возможности2022.
Андрей за любое позитивное движение в школе. У семиклассника диплом «Мистер Креатив» и грамота «Я — талант». Школьник участвует в кулинарных баттлах и выполняет уникальные изделия для выставок декоративно-прикладного творчества. И, конечно, участвует в волонтерских мероприятиях, отмечен похвальной грамотой за сбор макулатуры и дипломом в номинации «Трудолюбие».
Меня уважают и благодарят, — радуется Андрей.
Андрей Жигулин собирается поступать в кулинарный техникум, планирует стать поваром. Запомните это имя сегодня! Однажды, возможно, мы увидим тагильчанина в модном кулинарном ТВ-шоу. Так что, если удастся получить авторский рецепт или автограф от Андрея Жигулина, — сохраните их. Пригодятся.