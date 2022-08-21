Семиклассник из Нижнего Тагила получил прозвище «Волон» за волонтерскую деятельность

Тагильский общественный деятель и директор общества «Шаг вперед» Александр Коченков отзывается об Андрее Жигулине как об ответственном, надежном и добросовестном помощнике. В инклюзивном обществе «Шаг вперед» душевно и люди изумительные, и часто проводятся интересные мероприятия. Без помощи волонтеров никак. Андрей Жигулин всегда старается оказаться на развлекательном или спортивном мероприятии и помочь.