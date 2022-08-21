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Труп девушки обнаружили после Дня города в Екатеринбурге

Сегодня, 16:51
Фото: 1MI
Труп неизвестной девушки нашли на улице Чкалова в микрорайоне Академический накануне, 20 августа, после Дня города в Екатеринбурге.

Мертвую девушку нашли на улице. Информации о её личности пока нет. Неизвестно, были ли на ней следы травм. Правоохранители также не давали комментариев, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее в Екатеринбурге случилась трагедия: молодая семья погибла по неизвестным причинам. Сначала следователи предполагали, что мужчина убил жену и покончил с собой. Недавно стало известно, что на теле пострадавшего найдены следы насильственной смерти. Об этом сообщил отец погибшего. Оказалось, что обвиняемый в убийстве екатеринбуржец перед смертью был избит. Вероятно, в момент гибели семейной пары, у которой остался ребёнок, в доме находилось третье лицо.

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