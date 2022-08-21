Труп девушки обнаружили после Дня города в Екатеринбурге

Ранее в Екатеринбурге случилась трагедия: молодая семья погибла по неизвестным причинам. Сначала следователи предполагали, что мужчина убил жену и покончил с собой. Недавно стало известно, что на теле пострадавшего найдены следы насильственной смерти. Об этом сообщил отец погибшего. Оказалось, что обвиняемый в убийстве екатеринбуржец перед смертью был избит. Вероятно, в момент гибели семейной пары, у которой остался ребёнок, в доме находилось третье лицо.