В Пятигорске стартовал студенческий форум “Машук”

К слову, работа с молодежью ведется в России не только в Пятигорске. Так, в Крыму работает творческий форум “Таврида”, в Московской области – мастерская управления “Сенеж”. Кириенко предложил учредить премию “Машук”. Он считает, что её нужно вручать авторам лучших образовательных проектов, реализованных в течение года.