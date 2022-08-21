В Пятигорске стартовал студенческий форум “Машук”

В этом году студенческий форум “Машук” в Пятигорске ознаменовался открытием одноименного Всероссийского образовательного центра знаний. Этот центр будет повышать квалификацию педагогов и наставников, а также помогать в реализации просветительских программ, пишет newstracker.ru
Кириенко напомнил, что следующий год в России объявлен президентом Годом учителя и наставника. По его словам, повышение качества преподавания остается одной из важнейших задач государства. Без этого невозможно улучшать систему образования и готовить настоящих профессионалов.
“Центром подготовки таких героев нашего времени является этот форум”, – сказал Кириенко и дополнил, что работу с талантливой молодежью надо вести круглый год. Также Кириенко отметил, что неспособность “тиктоковского” поколения долго концентрироваться на чём-то важном – это неправда. Проведённое обществом “Знание” исследование убедительно доказало это.
К слову, работа с молодежью ведется в России не только в Пятигорске. Так, в Крыму работает творческий форум “Таврида”, в Московской области – мастерская управления “Сенеж”. Кириенко предложил учредить премию “Машук”. Он считает, что её нужно вручать авторам лучших образовательных проектов, реализованных в течение года.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в свою очередь, выразил уверенность, что центр “Машук” будет способствовать распространению в нашей стране лучших мировых педагогических практик. Для этого сюда будут съезжаться педагоги из разных регионов Российской Федерации. В центре есть всё необходимое для работы и отдыха: учебные корпуса, локации для коворкинга, спортплощадки.