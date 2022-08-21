Водитель авто из каршеринга врезался в забор и пошёл пить алкоголь в Екатеринбурге

Автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на забор во дворе жилого дома. От удара одна из труб ограждения ударила в лобовое стекло и прошла до водительской двери. Конструкция выступила перед иномаркой приблизительно на три метра.
Далее водитель пришёл в ГИБДД чтобы оформить аварию. Правоохранители проверили 24-летнего водителя на алкотестере: аппарат показал состояние опьянения (0,792 мг/л). Екатеринбуржец пояснил, что он наезд на забор он совершил вследствие того, что потерял контроль над машиной, после чего расстроился и пошёл выпивать, потому и пришёл к полицейским «подшофе».
На молодого жителя Екатеринбурга составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения с последующим употреблением спиртных напитков после ДТП, пишет E1.