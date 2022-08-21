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Водитель авто из каршеринга врезался в забор и пошёл пить алкоголь в Екатеринбурге

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Водитель каршеринговой иномарки врезался в забор, выпил алкоголь и пошёл в пункт полиции оформлять ДТП. Инцидент случился утром 20 августа в Юго-Западном районе Екатеринбурга по адресу: ул. Амундсена, 67.

Автомобиль Volkswagen Polo совершил наезд на забор во дворе жилого дома. От удара одна из труб ограждения ударила в лобовое стекло и прошла до водительской двери. Конструкция выступила перед иномаркой приблизительно на три метра.

Далее водитель пришёл в ГИБДД чтобы оформить аварию. Правоохранители проверили 24-летнего водителя на алкотестере: аппарат показал состояние опьянения (0,792 мг/л). Екатеринбуржец пояснил, что он наезд на забор он совершил вследствие того, что потерял контроль над машиной, после чего расстроился и пошёл выпивать, потому и пришёл к полицейским «подшофе».

На молодого жителя Екатеринбурга составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения с последующим употреблением спиртных напитков после ДТП, пишет E1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Полиция#Авария#Алкоголь
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