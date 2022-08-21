Водитель авто из каршеринга врезался в забор и пошёл пить алкоголь в Екатеринбурге

Далее водитель пришёл в ГИБДД чтобы оформить аварию. Правоохранители проверили 24-летнего водителя на алкотестере: аппарат показал состояние опьянения (0,792 мг/л). Екатеринбуржец пояснил, что он наезд на забор он совершил вследствие того, что потерял контроль над машиной, после чего расстроился и пошёл выпивать, потому и пришёл к полицейским «подшофе».