Жителей Екатеринбурга напугали дым, вертолеты и взрывы

Очевидцы сообщают, что над лесом видели кружащий летательный аппарат. Также вдали поднималась белая дымка. Дымовую завесу видели в том числе с небоскреба «Высоцкий». Заметим, что информации о лесных пожарах в городе не было.
Об инциденте рассказывают в том числе владельцы дач на Широкой речке. Они говорят о том, что гражданские самолёты пролетают над домами. Это вызывает волнение.
Оказалось, что причиной всего случившегося стали армейские учения на полигоне «Свердловский», сообщает Е1 со ссылкой на представителя Центрального военного округа.
Ранее в Нижнем Тагиле сообщалось о «бомбе», заложенной на Западных очистных сооружениях. Учения организовал «Водоканал-НТ» при содействии представителей ОМОН.