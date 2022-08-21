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Жителей Екатеринбурга напугали дым, вертолеты и взрывы

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
Екатеринбуржцы, проживающие на Академика Парина, заметили взрывы, вертолеты и белый дым.

Очевидцы сообщают, что над лесом видели кружащий летательный аппарат. Также вдали поднималась белая дымка. Дымовую завесу видели в том числе с небоскреба «Высоцкий». Заметим, что информации о лесных пожарах в городе не было.

Об инциденте рассказывают в том числе владельцы дач на Широкой речке. Они говорят о том, что гражданские самолёты пролетают над домами. Это вызывает волнение.

Оказалось, что причиной всего случившегося стали армейские учения на полигоне «Свердловский», сообщает Е1 со ссылкой на представителя Центрального военного округа.

Ранее в Нижнем Тагиле сообщалось о «бомбе», заложенной на Западных очистных сооружениях. Учения организовал «Водоканал-НТ» при содействии представителей ОМОН.

«Бомба» на очистных сооружениях: антитеррористическое учение прошло в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Учения#Вертолет#Дым#Взрывы
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