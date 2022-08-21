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Жители Екатеринбурга подрались на концерте Олега Митяева в День города

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Драка произошла на концерте Олега Митяева. Инцидент произошёл в День города в Екатеринбурге. Причиной потасовки стал вопрос одного из местных жителей о том, как артист относится к СВО России на Украине.

Олег Митяева стал одним из звёздных гостей, приглашенных на 299-летие Екатеринбурга. Мероприятие переросло в драку после того, как один агрессивный местный житель начал просить Митяева спеть его любимую песню. После этого он начал выспрашивать музыканта, какова его позиция по поводу специальной военной операции России на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию.

Конфликт удалось быстро уладить, певец продолжил свое выступление, пишет Ура.ру.

Ранее сообщалось о том, что в День города насильник и грабитель устроил массовую драку в метро Екатеринбурга.

Насильник и грабитель стал инициатором драки в метро Екатеринбурга
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Массовая драка#День города#Концерт
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