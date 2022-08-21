Жители Екатеринбурга подрались на концерте Олега Митяева в День города

Олег Митяева стал одним из звёздных гостей, приглашенных на 299-летие Екатеринбурга. Мероприятие переросло в драку после того, как один агрессивный местный житель начал просить Митяева спеть его любимую песню. После этого он начал выспрашивать музыканта, какова его позиция по поводу специальной военной операции России на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию.