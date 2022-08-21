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Жители Екатеринбурга застряли в Крыму из-за размытой дороги

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
Отдыхающие в городе Коктебеле на Крымском полуострове жители Екатеринбурга не смогли выехать с пляжа: дорогу размыло после проливного дождя. Всего из-за ливня, начавшегося 20 августа приблизительно в 11 часов дня, не смогли уехать около двухсот машин.

Екатеринбуржцы приехали отдыхать и купаться в «Тихую бухту» в ранние утренние часы, а выехать смогли только в пятом часу вечера. За выезд с пляжа люди устроили борьбу. Очевидцы считают, что те, кто проявляли наибольшее упрямство, только мешали себе и остальным людям: отдыхающие пытались прорваться на автомобилях через грязь, тем самым усугубляли состояние дороги.

Жители Екатеринбурга, которым довелось оказаться на месте инцидента, сказали, что на пляж стекла вся вода с ближайших холмов, пишет Е1.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пляж#Дождь#Проливной дождь#Грязь#Автомобиль#Крым
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