Жители Екатеринбурга застряли в Крыму из-за размытой дороги

Екатеринбуржцы приехали отдыхать и купаться в «Тихую бухту» в ранние утренние часы, а выехать смогли только в пятом часу вечера. За выезд с пляжа люди устроили борьбу. Очевидцы считают, что те, кто проявляли наибольшее упрямство, только мешали себе и остальным людям: отдыхающие пытались прорваться на автомобилях через грязь, тем самым усугубляли состояние дороги.