Жительница Екатеринбурга захватила такси и отказывалась выходить без полиции

Со слов водителя, пассажирка доехала до пункта назначения, но не покинула транспорт. Она начала оскорблять шофёра. Полицейские, приехавшие через час с момента вызова, смогли извлечь женщину из автомобиля. Теперь правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего. По результатам следственных действий будут приняты меры, сообщает Ура.ру.