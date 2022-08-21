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Жительница Екатеринбурга захватила такси и отказывалась выходить без полиции

Вчера, 20:42
Фото: 1MI
Пассажирка отказалась покидать такси после завершения поездки. Она сказала, что не покинет авто без полицейских. Инцидент случился в Екатеринбурге.

На клиентку таксист пожаловался в социальных сетях. Он также прикрепил видео с доказательствами того, что женщина сидела на заднем сидении, закинув нога на ногу и отвернувшись от камеры, и отказывалась покидать машину.

Со слов водителя, пассажирка доехала до пункта назначения, но не покинула транспорт. Она начала оскорблять шофёра. Полицейские, приехавшие через час с момента вызова, смогли извлечь женщину из автомобиля. Теперь правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего. По результатам следственных действий будут приняты меры, сообщает Ура.ру.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Такси#Женщина#Полиция
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