Жительница Екатеринбурга захватила такси и отказывалась выходить без полиции

На клиентку таксист пожаловался в социальных сетях. Он также прикрепил видео с доказательствами того, что женщина сидела на заднем сидении, закинув нога на ногу и отвернувшись от камеры, и отказывалась покидать машину.
Со слов водителя, пассажирка доехала до пункта назначения, но не покинула транспорт. Она начала оскорблять шофёра. Полицейские, приехавшие через час с момента вызова, смогли извлечь женщину из автомобиля. Теперь правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего. По результатам следственных действий будут приняты меры, сообщает Ура.ру.