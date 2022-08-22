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236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:25
Фото: 1MI
С 15 по 21 августа в Нижнем Тагиле было выявлено 236 случаев коронавируса у местных жителей, по данным регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле. 15 августа в городе было зафиксировано 38 100 случаев с начала пандемии, а к 21 августа число заболевших достигло 38 336 человек. За неделю больше всего случаев COVID-19 было диагностировано с 17 по 18 августа (+70 тагильчан).

В Свердловской области за указанный период количество заболевших коронавирусом продолжает постепенно расти. 15 августа инфекция была диагностирована у 559 жителей региона, а к 21 августа число случаев возросло до 706.

Всего, по данным регионального оперштаба, к 22 августа COVID-19 зафиксирован у 461,1 тысячи свердловчан. Выздоровело 443,3 тысячи человек, скончалось — 10,7 тысячи инфицированных.

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#Евгения Сафина#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Коронавирус#Заболеваемость#Статистика
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