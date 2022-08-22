236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией продолжает расти в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле. 15 августа в городе было зафиксировано 38 100 случаев с начала пандемии, а к 21 августа число заболевших достигло 38 336 человек. За неделю больше всего случаев COVID-19 было диагностировано с 17 по 18 августа (+70 тагильчан).