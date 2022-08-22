Автомобиль ехал на «красный» и сбил двух 10-летних девочек в Нижней Салде

Причиной наезда мужчина назвал ослепляющее солнце, из-за которого водитель не заметил того, как включился запрещающий свет светофора. О девочках известно, что они шли на детскую площадку, предварительно убедившись в своей безопасности. Автомобиль, ставший виновником ДТП, вылетел на них неожиданно, сообщает ГИБДД Свердловской области.