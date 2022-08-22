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Автомобиль ехал на «красный» и сбил двух 10-летних девочек в Нижней Салде

Сегодня, 09:18
Фото: ГИБДД Свердловской области
Два ребёнка 10 лет пострадали из-за автомобилиста, который проехал на красный свет светофора и наехал на детей, переходящих улицу Фрунзе, 158 21 августа приблизительно в 17 часов в Нижней Салде.

Предварительно сотрудниками дорожной полиции установлено, что Suzuki Grand Vitara двигался по направлению от улицы Ломоносова, не остановился на «зебре», проехал на красный свет светофора и сбил двух школьниц, пересекающих улицу на зелёный. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.

Причиной наезда мужчина назвал ослепляющее солнце, из-за которого водитель не заметил того, как включился запрещающий свет светофора. О девочках известно, что они шли на детскую площадку, предварительно убедившись в своей безопасности. Автомобиль, ставший виновником ДТП, вылетел на них неожиданно, сообщает ГИБДД Свердловской области.

Недавно ребёнок пострадал в аварии автомобиля Lexus и грузовика на автодороге «Подъезд к с. Большие Карзи». Инцидент случился из-за того, что легковушка не пропустила везущий продукты IZUSU.

Фото: ГИБДД Свердловской области
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#Анна Варнакина#ДТП#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Полиция#Ребенок#Больница
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