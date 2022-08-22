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Без прав и пьяные: более 300 нарушений выявлено за выходные в Свердловской области

Сегодня, 15:33
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Более 300 грубых нарушений ПДД выявили сотрудники ГИБДД за прошедшие выходные в Свердловской области.

Так, сотрудники госавтоинспекции остановили 95 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 19 из них попались на повторном нарушении, а 24 — отказались от прохождения медосвидетельствования. Между тем, штраф за пьяную езду составляет 30 тысяч рублей, а также влечет лишение прав. А за повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Еще 96 свердловчан, находящихся за рулем, ездили без прав. Некоторые из них вообще никогда не получали документ, а другие были ранее лишены за нарушения. В результате 165 автомобилей и 20 мотоциклов были эвакуированы на штрафную стоянку.

Рейды проводятся в Свердловской области регулярно. Благодаря этому число ДТП с пьяными водителями снизилось на 33,2%, количество погибших в таких авариях — на 33,9%, а травмированных — на 35%.

Фото: УГИБДД по Свердловской области
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#Транспорт#Новости УрФО#ГИБДД#Пьяный водитель#Рейд#Водительские права#Штрафы#Нарушения#ПДД#Евгения Сафина#Свердловская область
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