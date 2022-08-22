Без прав и пьяные: более 300 нарушений выявлено за выходные в Свердловской области

Так, сотрудники госавтоинспекции остановили 95 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 19 из них попались на повторном нарушении, а 24 — отказались от прохождения медосвидетельствования. Между тем, штраф за пьяную езду составляет 30 тысяч рублей, а также влечет лишение прав. А за повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.