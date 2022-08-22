Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом

Тагильчанка Юлия Шиканова рассказала о данном инциденте. Она отметила, что они с супругом подвезли девочек, однако такой поиск попутки мог обернуться для них большими трудностями. Свой пост женщина разместила в сообществе «[ТТ] Нижний Тагил».
Произошло все 18 августа приблизительно в 20.00. Женщина ехала на машине с супругом и ребенком в Нижний Тагил, как вдруг заметила в Шурале в попутном направлении двух девочек-подростков, которые таксовали словно девушки легкого поведения.
Сперва автомобиль семьи проехал мимо, а затем женщина попросила мужа вернуться, так как внешне девочки показались ей слишком молодыми для девушек с ограниченной социальной ответственностью.
Вернулись, оказалось, что они опоздали на автобус, хотят добраться домой в Невьянск, идут от тёти. В моей голове вопросов было больше, чем ответов. Посадили девчонок. Выясняется, что зовут их Варя и Юля, 13 и 14 лет... – вспоминает тагильчанка.
На протяжении всего пути супруги рассказывали девочкам, что таким образом ловить машину, еще и в вечернее время, – опасно. Тагильчанка отметила, что подростков «непорядочные люди могли увезти куда угодно».
В конце своего поста женщина обратилась ко всем родителям подростков, попросив их разговаривать с детьми и внимательнее за ними следить.