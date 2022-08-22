Лето порадовало тагильчан жаркой погодой. Даже в конце августа в городе установилась жара до +28 градусов, которая продержится до сентября. Однако осенью синоптики обещают типичную дождливую и прохладную погоду.
1 сентября, в День знаний, в Нижнем Тагиле прогнозируется до +30 градусов, дождей не ожидается. Затем постепенно температура воздуха станет понижаться. Уже во вторую неделю осени, с 5 по 11 сентября, синоптики обещают ежедневные дожди, дневная температура будет колебаться от +4 до +9 градусов.
Ненамного изменится погода и в последующие две недели, с 12 по 25 сентября. В основном прогнозируется дождливая и пасмурная погода, однако несколько дней будут ясными и без осадков. Воздух прогреется от +5 до +14 градусов.
В конце сентября столбики термометров опустятся до отметки в +3 градуса, но минусовых температур в Нижнем Тагиле не ожидается. Также, по прогнозу, в городе пройдут проливные дожди.
Это один из более вероятных прогнозов на сентябрь в Нижнем Тагиле. Однако погода может измениться от различных факторов.