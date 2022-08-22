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Дождливо и прохладно. Каким будет сентябрь Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:59
Фото: 1MI
До конца лета осталось чуть больше недели, и уже скоро наступит осень. Каким будет сентябрь в Нижнем Тагиле? О предварительном прогнозе синоптиков Гисметео расскажет редакция TagilCity.ru.

Лето порадовало тагильчан жаркой погодой. Даже в конце августа в городе установилась жара до +28 градусов, которая продержится до сентября. Однако осенью синоптики обещают типичную дождливую и прохладную погоду.

1 сентября, в День знаний, в Нижнем Тагиле прогнозируется до +30 градусов, дождей не ожидается. Затем постепенно температура воздуха станет понижаться. Уже во вторую неделю осени, с 5 по 11 сентября, синоптики обещают ежедневные дожди, дневная температура будет колебаться от +4 до +9 градусов.

Ненамного изменится погода и в последующие две недели, с 12 по 25 сентября. В основном прогнозируется дождливая и пасмурная погода, однако несколько дней будут ясными и без осадков. Воздух прогреется от +5 до +14 градусов.

В конце сентября столбики термометров опустятся до отметки в +3 градуса, но минусовых температур в Нижнем Тагиле не ожидается. Также, по прогнозу, в городе пройдут проливные дожди.

Это один из более вероятных прогнозов на сентябрь в Нижнем Тагиле. Однако погода может измениться от различных факторов.

Жара до +28 градусов вернется в Нижний Тагил в конце августа
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#Евгения Сафина#Природа#Нижний Тагил#Эксклюзив#Осень#Прогноз погоды#Дожди#Сентябрь
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