Друзья выжившего после стрельбы в уральском поселке рассказали о его состоянии

Парня с огнестрельным ранением отвезли в реанимацию, где он проходит лечение уже сутки, пишет Е1.
По словам друзей пострадавшего, его состояние стабильно тяжелое – парню не становится ни лучше, ни хуже. Вечером 21 августа он открыл глаза. Тем не менее, он пока не говорит ничего.
Раненого лечат в Белоярской центральной больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Напомним, что ЧП случилось 20 августа в поселке Совхозном. Селянин начал стрелять из ружья в качестве возмездия за оскорбление жены. В результате он застрелил 41-летнего Анатолия, после чего свел счеты с жизнью.