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Друзья выжившего после стрельбы в уральском поселке рассказали о его состоянии

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
Приятели 24-летнего Егора, выжившего после перестрелки в поселке Совхозный Белоярского ГО, рассказали о том, как он себя чувствует.

Парня с огнестрельным ранением отвезли в реанимацию, где он проходит лечение уже сутки, пишет Е1.

По словам друзей пострадавшего, его состояние стабильно тяжелое – парню не становится ни лучше, ни хуже. Вечером 21 августа он открыл глаза. Тем не менее, он пока не говорит ничего.

Раненого лечат в Белоярской центральной больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Напомним, что ЧП случилось 20 августа в поселке Совхозном. Селянин начал стрелять из ружья в качестве возмездия за оскорбление жены. В результате он застрелил 41-летнего Анатолия, после чего свел счеты с жизнью. 

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Стрельба#Перестрелка#Ранение
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