Екатеринбургского артиста не пустили в финал шоу «Британия ищет таланты»

При этом Евгений остался доволен тем, что смог дойти до таких высот. До пандемии коронавируса мужчина переехал в Москву и стал там строить карьеру ведущего. Он работал с разными артистами, а вырученные средства вкладывал в себя и кино.
Однако жизнь в столице не удалась и артист вернулся в Екатеринбург. Тогда Евгений решил выйти на мировой уровень. Поэтому он подал заявку на участие в шоу «Британия ищет таланты», но она не прошла. Оказалось, что на русском языке заявки не принимаются.
Через год артист отправил вторую заявку с новым номером, но уже на английском языке. На нее организаторы, по словам артиста, откликнулись. Они провели две встречи через Zoom, с линейным продюсером, а потом еще двое переговоров с помощником режиссера. Во время них, говорит Евгений, обсуждались детали.
В результате Евгений попал в шоу. В январе 2022 года прошел четвертьфинал, в феврале — полуфиналы, а в марте должен был пройти финал.
По словам Евгения, номер состоял из того, что он отбивал дирижерской палочкой ритм композиций Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и других. Однако в Лондоне ему разрешили исполнять песни группы The Queen, в частности We Will Rock You. Все выступления проходили в театре «Палладиум».
В начале февраля, по словам Евгения, он идеально выступил на полуфинале и прошел дальше. Однако турне пришлось завершить 24 февраля. От организаторов участнику пришло письмо, что он талантливый, но есть еще более талантливые.
Я им отправил ответ с содержанием следующего характера: «Я понимаю, что тут, скорее всего, замешана ситуация с Украиной». Однако вряд ли они признаются. И запись моего выступления тоже не стали присылать и публиковать, рассказывает Евгений.
Несмотря на это, Евгений Мичков гордится своим шагом. Он оказался единственные русскоязычным артистом на шоу. Евгений признался, что шансов на победу у него было мало.
Согласно контракту, который заключается с артистами, прописано, что в случае победы будет выплачено 250 тысяч фунтов, а также появится возможность выступления перед Елизаветой II и членами королевской семьи, пишет Е1.