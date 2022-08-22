Екатеринбургского артиста не пустили в финал шоу «Британия ищет таланты»

Через год артист отправил вторую заявку с новым номером, но уже на английском языке. На нее организаторы, по словам артиста, откликнулись. Они провели две встречи через Zoom, с линейным продюсером, а потом еще двое переговоров с помощником режиссера. Во время них, говорит Евгений, обсуждались детали.