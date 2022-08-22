Главу Пышминского ГО Виктора Соколова арестовали

В отношении представителя власти возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
По данным инсайдера, Соколов уже числится в качестве обвиняемого по уголовному делу. Такой статус ему дали после предыдущего – подозреваемого.
Другой источник отметил в разговоре с журналистами издания, что в пятницу, 19 августа, глава проходил по делу в качестве свидетеля.
Ранее об интересе силовых структур к Соколову стало известно в середине прошлого месяца. К нему домой приходили с обысками, но задержания не состоялось по состоянию здоровья подозреваемого – он почувствовал себя нехорошо и его увезли в госпиталь.
Существует версия, что обыски состоялись из-за проваленных муниципальных проектов, на которые были выделены большие суммы из бюджета.