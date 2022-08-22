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Главу Пышминского ГО Виктора Соколова арестовали

Сегодня, 15:48
Фото: 1MI
Главу Пышминского ГО Виктора Соколова, у которого в середине июля прошли обыски, отправили под домашний арест.

В отношении представителя власти возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщает издание Ура.ру со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По данным инсайдера, Соколов уже числится в качестве обвиняемого по уголовному делу. Такой статус ему дали после предыдущего – подозреваемого.

Другой источник отметил в разговоре с журналистами издания, что в пятницу, 19 августа, глава проходил по делу в качестве свидетеля.

Ранее об интересе силовых структур к Соколову стало известно в середине прошлого месяца. К нему домой приходили с обысками, но задержания не состоялось по состоянию здоровья подозреваемого – он почувствовал себя нехорошо и его увезли в госпиталь.

Существует версия, что обыски состоялись из-за проваленных муниципальных проектов, на которые были выделены большие суммы из бюджета.

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#Происшествия#Новости УрФО#Арест#Обвинение#Обыск#Елена Озерова
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