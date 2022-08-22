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Илья Варламов раскритиковал проект памятника святой Екатерине в Екатеринбурге

Сегодня, 14:45
Фото: 1MI
Урбанист Илья Варламов критически отнесся к идее чиновников возвести к 300-летию Екатеринбурга статую в честь Святой Екатерины.

По информации вице-спикера гордумы Виктора Тестова, среди объектов, посвященных Екатерине, в областном центре имеется лишь часовня на месте разрушенного собора на площади Труда.

В Екатеринбурге подготовили уральский ответ монументу Петра I — проект скульптуры Святой Екатерины. Тоже на воде и тоже такой же гигантский. Видимо, раз не получилось испортить центр города очередным храмом вместо сквера, надо какой-нибудь статуей панораму испортить, - сказал урбанист.

Ранее сообщалось, что из-за недостатка средств в городской администрации задумку хотят реализовать на практике через пожертвования всех желающих. 

Статую в честь Святой Екатерины решили установить в Екатеринбурге
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