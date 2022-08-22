Илья Варламов раскритиковал проект памятника святой Екатерине в Екатеринбурге

По информации вице-спикера гордумы Виктора Тестова, среди объектов, посвященных Екатерине, в областном центре имеется лишь часовня на месте разрушенного собора на площади Труда.
В Екатеринбурге подготовили уральский ответ монументу Петра I — проект скульптуры Святой Екатерины. Тоже на воде и тоже такой же гигантский. Видимо, раз не получилось испортить центр города очередным храмом вместо сквера, надо какой-нибудь статуей панораму испортить, - сказал урбанист.
Ранее сообщалось, что из-за недостатка средств в городской администрации задумку хотят реализовать на практике через пожертвования всех желающих.