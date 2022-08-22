Из-за аномальной жары экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на семь и более градусов. В связи с этим возникает риск лесных пожаров и засуха на почве. Также могут наблюдаться нарушения в работе транспорта и поставке электроэнергии. Свердловчанам рекомендовано остерегаться тепловых ударов и пить больше жидкостей.