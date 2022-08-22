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Из-за аномальной жары экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области

Сегодня, 16:45
Фото: 1MI
С 22 по 26 августа в Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за установившейся аномально жаркой погоды.

По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на семь и более градусов. В связи с этим возникает риск лесных пожаров и засуха на почве. Также могут наблюдаться нарушения в работе транспорта и поставке электроэнергии. Свердловчанам рекомендовано остерегаться тепловых ударов и пить больше жидкостей.

Всем муниципалитетам региона необходимо провести превентивные мероприятия: подготовить бригады для восстановления ЛЭП при возникновении чрезвычайных ситуаций, ограничить посещение леса населением, привести в порядок спецтехнику, а также выставить посты ДПС на опасных участках свердловских трасс.

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#Евгения Сафина#Природа#Новости УрФО#Свердловская область#Жара#Синоптики#Засуха#МЧС#Пожары
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