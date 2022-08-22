Из-за жары и штиля Нижний Тагил окутает смог

Нынешняя неделя в Нижнем Тагиле будет жаркой. Температура воздуха достигнет 30°С, что на 3-4°С выше нормы. Так как сильного ветра не будет, в городе спасатели объявили предупреждение об атмосферном загрязнении. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на главного синоптика Уральского Гидрометцентра Галину Шепоренко.