Из-за жары и штиля Нижний Тагил окутает смог

Нынешняя неделя в Нижнем Тагиле будет жаркой. Температура воздуха достигнет 30°С, что на 3-4°С выше нормы. Так как сильного ветра не будет, в городе спасатели объявили предупреждение об атмосферном загрязнении. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на главного синоптика Уральского Гидрометцентра Галину Шепоренко.
Жара в городе задержалась благодаря антициклону, который занимает всю европейскую территорию России, в том числе Урал.
Немного прохладнее станет лишь к концу недели, в субботу (до +20°С). Дожди могут наблюдаться уже в пятницу, а также местами и в субботу.
В настоящий момент Нижний Тагил находится во власти антициклона, погода обещает быть с отсутствием ветра. На время с 22 по 26 августа действует предупреждение о плохих погодных условиях. Может наблюдаться смог.