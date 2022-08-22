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Из-за жары и штиля Нижний Тагил окутает смог

Сегодня, 15:18
Фото: 1MI
Смог окутает Нижний Тагил из-за сильной жары.

Нынешняя неделя в Нижнем Тагиле будет жаркой. Температура воздуха достигнет 30°С, что на 3-4°С выше нормы. Так как сильного ветра не будет, в городе спасатели объявили предупреждение об атмосферном загрязнении. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на главного синоптика Уральского Гидрометцентра Галину Шепоренко.

Жара в городе задержалась благодаря антициклону, который занимает всю европейскую территорию России, в том числе Урал.

Немного прохладнее станет лишь к концу недели, в субботу (до +20°С). Дожди могут наблюдаться уже в пятницу, а также местами и в субботу.

В настоящий момент Нижний Тагил находится во власти антициклона, погода обещает быть с отсутствием ветра. На время с 22 по 26 августа действует предупреждение о плохих погодных условиях. Может наблюдаться смог.

#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Смог#Прогноз погоды#Теплая погода
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