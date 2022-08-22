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Квест в честь Дня Российского флага пройдет в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:36
Фото: TagilCity.ru
Нижний Тагил присоединился к акции, проходящей в честь Дня Российского флага. Она проводится в 16 городах страны.

Выполнить задания квеста «Флаг моей страны» тагильчане смогут с 22 августа по 4 сентября. Интерактив связан со стрит-артом, посвященному российскому триколору. Уличные художники разместили граффити в трех местах Нижнего Тагила.

Каждой из картин, нарисованных на двух трансформаторных будках и газоспасетельном пункте, присвоен QR-код. Именно с его помощью можно получить доступ к заданиям, за выполнение которых участникам начисляются баллы. Они разделены на три уровня сложности.

Организаторы обещают после формирования рейтинга победителей вручить подарки первой пятерке тагильчан, набравшей наибольшее количество баллов (свитшоты с изображением стрит-арта проекта). Результаты будут подведены 7 сентября в соцсетях, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Стрит-арт в честь Дня Российского флага появился в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил
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