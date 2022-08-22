Лучшие трудовые отряды Нижнего Тагила наградил мэр Владислав Пинаев

Всего в 2022 году в летний период работало 54 отряда: около 700 тагильчан в возрасте от 14 до 17 лет. Они собрали более 400 мешков мусора, высадили почти 13 тысяч цветов, убрали скошенную траву по площади 45,6 тысячи квадратных метров. На финансирование было выделено девять миллионов рублей из местного бюджета.