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Лучшие трудовые отряды Нижнего Тагила наградил мэр Владислав Пинаев

Сегодня, 19:14
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Итоги работы трудовых отрядов мэра были подведены в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев наградил лучшие из них.

Мероприятие состоялось 22 августа на площади перед ГДМ. Владислав Пинаев поблагодарил подростков за вклад в развитие Нижнего Тагила. Он отметил, что слышал только положительные отзывы о работе трудовых отрядов.

По результатам соревнований, «Лучшими трудовыми отрядами мэра» в Ленинском районе признана команда из ДЮЦ «Мир», в Дзержинском — ребята, работавшие на базе НТТМПС, а в Тагилстроевском — подростки из школы № 69. Также были вручены благодарственные письма бригадирам.

Помимо основной деятельности, в трудовых отрядах проводились творческие состязания. По результатам лучшими оказались ребята из Ленинского ДДТ, Центра образования № 1 и школы № 69. А отряд в Серебрянке привел в порядок памятник гражданской войне, за что и был удостоен наград за патриотизм.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Всего в 2022 году в летний период работало 54 отряда: около 700 тагильчан в возрасте от 14 до 17 лет. Они собрали более 400 мешков мусора, высадили почти 13 тысяч цветов, убрали скошенную траву по площади 45,6 тысячи квадратных метров. На финансирование было выделено девять миллионов рублей из местного бюджета.

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