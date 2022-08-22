Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле

Два раза на прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение вредных веществ в воздухе — 18 и 19 августа. Показатель вещества был выше нормы до двух раз. Посты государственного мониторинга воздуха «Уральского УГМС» в период с 15 по 18 августа фиксировали превышения ежедневно. Норму в эти дни на Сухоложском поселке превышал сероводород до 2,1 ПДК. Также 18 августа на Тагилстрое были превышения формальдегида до 1,6 ПДК. Данные за остальные дни на сайте УГМС пока не опубликованы.
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила проверит дымящую свалку на 25 квартале. Ранее жители дома № 78 на улице Монтажников жаловались, что в течение всего лета не могут открыть окна из-за дыма, идущего от бывшего карьера. Сейчас, по их словам, туда регулярно свозят строительный мусор и по ночам его жгут.
А в деревнях и селах под Нижним Тагилом обмелела река Нейва. Например, в деревне Темно-Осинова вода осталась только в пожарном пруду. Из-за нехватки кислорода гибнет рыба, а бобры и ондатры покидают свои дома. Жители выдвигают две версии случившегося: это либо естественное природное явление, либо результат действий золотопромышленников.
Дохлая рыба ранее была обнаружена и в Черноисточинском пруду. В связи с этим после публикации TagilCity.ru проверку на водоеме проведут сразу несколько надзорных ведомств — Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также региональный отдел государственной рыбоохраны.
Есть и хорошая новость из Черноисточинска. Там наконец-то пропал зловонный ручей, вытекающий из выгребной ямы многоквартирного дома. Произошло это после проверки надзорников по публикации TagilCity.ru. Тогда ведомства вынесли представление управляющей компании, обслуживающей дом, не допускать переполнение ямы и вовремя вывозить из нее отходы. Местные жители сообщили редакции, что сейчас стоки исчезли с улиц, как и неприятный запах от них.
Из-за моратория на проверки предприятий контролирующие ведомства не проводили надзорные мероприятия на тагильских заводах во время введения режима неблагоприятных метеоусловий в начале июля. Например, Росприроднадзор, только разослал на заводы письма с требованием соблюдать меры по снижению выбросов в НМУ. А во ответ запросил отчеты о проведенных мероприятиях. От самих предприятий редакция TagilCity.ru не получила развернутых ответов о том, что делается для уменьшения выбросов в НМУ. Некоторые же и вовсе предпочли оставить запрос без ответа.