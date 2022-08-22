Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле

Из-за моратория на проверки предприятий контролирующие ведомства не проводили надзорные мероприятия на тагильских заводах во время введения режима неблагоприятных метеоусловий в начале июля. Например, Росприроднадзор, только разослал на заводы письма с требованием соблюдать меры по снижению выбросов в НМУ. А во ответ запросил отчеты о проведенных мероприятиях. От самих предприятий редакция TagilCity.ru не получила развернутых ответов о том, что делается для уменьшения выбросов в НМУ. Некоторые же и вовсе предпочли оставить запрос без ответа.