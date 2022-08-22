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Монтажник забил до смерти своего знакомого в Екатеринбурге

Сегодня, 16:23
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга, работающий монтажником, обвиняется в избиении своего знакомого до смерти. Причиной стал конфликт между двумя мужчинами.

Екатеринбуржцу 1986 года рождения предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По информации следствия, 6 августа 2022 года мужчина находился в квартире на улице Баумана в Екатеринбурге. У него возник конфликт со знакомым 1968 года рождения.

Обвиняемый нанёс ему множественные удары ногами и руками. У пострадавшего выявлена закрытая черепно-мозговая травма, а также переломы рёбер. Мужчина скончался на месте происшествия.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый трудился монтажником на стройке. У него уже есть судимость за хулиганство, нарушение ПДД и угон автомобиля.

Полицейские задержали мужчину «по горячим следам». Он написал явку с повинной.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Избиение#Нападение#Смерть#Погибшие
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